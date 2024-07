Loverman lance la 2e journée du festival Rock Werchter

Le chapiteau n'était même pas à moitié rempli au début du concert, la bruine démotivant probablement certains festivaliers. Mais le musicien belge a finalement donné tort aux absents. Il a ainsi revisité "After you've gone" d'Ella Fitzgerald et donné vie aux morceaux "Would (Right in front of your eyes)", "'Limbo' (We'll meet again)" ou encore "'Differences Aside" se faufilant parmi les mélomanes et les invitant à chanter avec lui.

Avant de lancer son projet Loverman, James De Graef, a joué au sein des formations Partners et Shht, considéré par d'aucuns comme le "groupe flamand le plus déroutant".L'artiste a présenté à Werchter de nouvelles compositions radicalement différentes, faisant la part belle à sa voix crépusculaire, évoquant Nick Cave, Leonard Cohen ou encore Scott Walker. Avec son premier album "Lovesongs", Loverman s'est déjà assuré une place de choix dans le paysage musical belge.