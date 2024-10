Pas de train entre Gand et Bruges ce week-end en raison de travaux

Aucun train ne circulera entre les gares de Gand-Saint-Pierre et Bruges durant le week-end des 12 et 13 octobre, avertit mardi Infrabel. Cette interruption du trafic permettra au gestionnaire du réseau ferroviaire de poursuivre les travaux d'installation d'une troisième et quatrième voie sur ce tronçon.

Infrabel procèdera ainsi à un nouveau raccordement d'aiguillage et à des travaux sur les voies entre Aalter et Bellem. Entre Oostkamp et Bruges, les ouvriers du gestionnaire du réseau ferroviaire poursuivront le renouvellement des voies et de la caténaire.

La SNCB mettra en place des bus de remplacement qui feront arrêt aux gares de Gand-Saint-Pierre, Tronchiennes, Landegem, Hansbeke, Bellem, Aalter, Maria-Aalter, Beernem, Oostkamp et Bruges. La compagnie ferroviaire adaptera aussi son service de train et les personnes désirant se rendre de Gand-Saint-Pierre à Bruges et inversement pourront toujours prendre une ligne ferroviaire déviée moyennant un temps de trajet rallongé de 20 minutes.