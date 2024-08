Un chargement de 24 kg de cocaïne découvert sur un bateau dans le North Sea Port

Le navire est arrivé le 20 août au North Sea Port où il a fait l'objet d'un contrôle par la police judiciaire fédérale, la police maritime et les douanes. "Un sac contenant environ 24 kilogrammes de cocaïne a été trouvé dans la cargaison de charbon", a expliqué la police fédérale dans un communiqué de presse. "Le sac était attaché à l'aide d'une corde à la paroi latérale de l'une des cales.

Le North Sea Port, qui regroupe les bases portuaires belge de Gand et néerlandaises de Terneuzen et Flessingue, est un port de vrac. "Pour cacher et transporter de la drogue dans un navire de vrac, les organisations criminelles actives dans les stupéfiants doivent monter sur le navire dans le port d'origine pour cacher la drogue, et remonter sur le navire dans le port d'arrivée pour retirer les produits", a précisé la police fédérale. "Dans certains cas, la drogue est jetée par-dessus bord pendant la navigation et récupérée par des complices."