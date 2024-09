Un homme abattu par la police dans l'hôpital de Termonde après s'être montré très agressif

Une enquête a été ouverte. Le parquet, le laboratoire et un médecin légiste, notamment, sont descendus sur les lieux. Un juge d'instruction a également été requis et une autopsie a été ordonnée sur le corps de la victime.

Conformément à la procédure, une double enquête a été ouverte - d'une part sur les faits commis par l'homme qui a été tué et d'autre part, sur les agissements de la police. Le Comité P a été appelé pour mener cette seconde enquête. Le policier qui a tiré fait partie de la zone de Berlare/Zele.

L'agresseur serait originaire de la commune flamande de Berlare et aurait été emmené aux urgences afin d'y être soigné par la police. Le parquet n'a cependant pas pu confirmer l'information. Selon Het Nieuwsblad, il était menotté au moment de l'incident, mais cela n'a pas non plus été confirmé. L'hôpital et la police locale n'ont pas souhaité faire de commentaire.