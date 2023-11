Une étude belge explore les variations génétiques dans les formes du crâne et du visage

Lorsqu'un bébé naît, le crâne n'est pas encore complètement fermé. Le cartilage élastique des os permet au crâne de s'élargir au fur et à mesure que le cerveau se développe et grandit au cours des deux premières années de la vie. Pourtant, chaque année en Belgique, il y a environ 50 enfants chez qui ces os se ressoudent trop rapidement, une affection appelée craniosynostose. Au fur et à mesure que leur cerveau grandit, certaines parties du crâne ne peuvent pas se développer avec lui, ce qui entraîne des déformations du crâne et du visage.

"La chirurgie est la seule solution pour ces enfants", explique le professeur Peter Claes (KU Leuven).