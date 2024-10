Une femme condamnée à 11 ans de prison pour une double tentative d'assassinat

Les faits se sont déroulés les 10 et 21 septembre 2021. Le 10 septembre, la prévenue avait rendu visite à sa belle-mère à Affligem. Cette dernière était tombée malade après avoir bu un café. Elle avait été transportée à l'hôpital, malgré l'insistance de sa belle-fille pour qu'elle ne s'y rende pas. Plusieurs électrochocs avaient été nécessaires pour lui sauver la vie. Au bout d'une semaine, la victime était rentrée chez elle à la demande de sa belle-fille et contre l'avis des médecins.

Le 20 septembre, elle était retournée chez le médecin pour un contrôle et était en parfaite santé. À peine un jour plus tard, la prévenue était revenue et sa belle-mère était une nouvelle fois tombée malade. Après le départ de la trentenaire, elle avait été victime d'un arrêt cardiaque sur la voie publique et avait, là encore, eu du mal à être réanimée.

Lors des deux incidents, les médecins ont trouvé des médicaments ralentissant le rythme cardiaque dans son sang et son urine.

Aux yeux du tribunal, l'heure à laquelle les médicaments étaient pris correspondait aux visites de la belle-fille. Elle était également la seule dans l'entourage de la victime à avoir accès au médicament et à en connaître le fonctionnement.

Les problèmes financiers du couple seraient à l'origine de cette double tentative d'assassinat.