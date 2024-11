À Beloeil, un couple d'octogénaires retrouvé mort à son domicile: leur nièce vivait avec leurs cadavres

Des voisins qui s'inquiétaient de ne plus avoir vu le couple depuis longtemps ont prévenu la police locale. "Nous savions que madame avait un état de santé très inquiétant. Elle était alitée depuis plusieurs années. Concernant monsieur, on le voyait plus souvent. Même s’il avait des difficultés dues à son âge, il marchait parfois devant sa maison. Mais depuis quelques semaines, on ne l’apercevait plus. Quant à leur nièce, qui vivait avec eux, son comportement était étrange. Elle se cachait derrière les voitures pour éviter qu’on la voie, ou bien, lorsqu’elle croisait quelqu’un en allant chercher le courrier, elle jetait ce courrier au sol et rentrait précipitamment chez elle. Nous avons même remarqué que plus aucune course n’était faite depuis quelques semaines, comme si tout s’était arrêté", témoigne une voisine à nos confrères du Sudinfo.

Autour du domicile, les riverains évoquent un couple discret. "Cela fait dix ans que nous habitons dans cette rue. À part monsieur qui marchait parfois devant chez lui et leur nièce, nous n’avons vu personne. C’était une famille très discrète, presque recluse, avec peu ou pas de contact avec les voisins."