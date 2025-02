Corps calcinés dans les bois à Chimay: un père de famille arrêté, on en sait plus sur les victimes

Samedi dernier, un promeneur a découvert deux corps sans vie dans les bois du Baileux à Chimay. Les corps étaient calcinés. On connait désormais l'identité des victimes.

Le père de famille arrêté

"Une perquisition a été immédiatement menée par la police judiciaire fédérale de Charleroi à son domicile de Dour. Des éléments concrets ont pu déterminer que l’auteur serait le père, âgé de 58 ans de nationalité française qui se trouvait sur les lieux. Il a été interrogé hier (jeudi, ndlr) par la police judiciaire et déféré à madame le juge d’instruction Lecomte. Après interrogatoire par le juge d’instruction, il a été inculpé d’homicide volontaire avec circonstance aggravante sur son épouse et d’assassinat envers son fils et incarcéré", annonce encore le parquet.