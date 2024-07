Coulées de boue et des caves inondées: de violents orages ont éclaté lundi soir dans la région d'Ath

De violents orages ont frappé lundi soir la région d'Ath. Les pompiers sont intervenus à une quinzaine de reprises pour des coulées de boue et des caves inondées.

Le dispatching des services de secours de Wallonie picarde a reçu le premier appel peu avant 20h30 suite à de violents orages, suivis de pluies torrentielles, qui ont éclaté dans l'entité d'Ath.

"Nous sommes intervenus pour des coulées de boue qui entravaient des routes et des rues ainsi que pour vidanger des caves. Nous sommes intervenus au centre de la ville d'Ath mais aussi dans les villages de Deux-Acren, Papignies, Isières et Villers St-Amand. On ne déplore aucun accident ni blessé. Les interventions se sont succédées jusqu'à près de 22h30", précisait-on mardi matin au dispatching.