Du bois précieux volé au service menuiserie de la ville de Charleroi? Sept travailleurs suspendus, une enquête ouverte

Le magasin central du service menuiserie de la ville de Charleroi se trouve derrière des volets métalliques. Cet espace de stockage est désormais sous haute surveillance. Il y a quelques mois, des informations faisant état de possibles détournements de matériel sont remontées jusqu'à l'administration.

"Effectivement, on a eu certains signaux qui montraient des dysfonctionnements, voire des infractions potentielles au sein de ce département. Et l'administration de Charleroi veut être absolument exemplaire et intraitable en matière de bon fonctionnement. On est une administration qui rend des services aux citoyens, on doit le faire de la façon la plus efficace", explique Thomas Dermine, bourgmestre de Charleroi.