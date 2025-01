Hommage à Aodren, petit garçon de 7 ans tué par des chiens la semaine dernière à Quévy: "C'était vraiment le bon copain"

La petite école est en deuil, mais les souvenirs se dessinent tout en couleurs, à l'image d'Aodren, petit garçon enthousiaste, l'ami de tous. "Depuis vendredi, les enfants en parlent énormément. On a tout de suite senti l'absence d'Aodren, parce qu'Aodren, même si c'était un enfant très discret, était vraiment très gentil. C'était vraiment le bon copain, il était toujours souriant, il adorait participer en classe, etc. Et donc on a tout de suite senti l'absence d'Aodren", témoigne sa maîtresse.

Le livre d'or circule de classe en classe, tous participent avec émotion. La journée est dédiée aux jeunes élèves disparus. "Tout le monde se connaît, tout le monde se sent impacté, touché. Tout le monde savait qui était Aodren. On n'est pas dans une école numéro, on est un petit groupe. Les classes sont petites, les enfants se connaissent, les frères et sœurs, les anniversaires. C'est un village et c'est aussi la force du village face à ce genre d'événement", raconte un autre professeur.

Entre tristesse et amour, l'hommage rassemblera des proches, les élèves, leurs parents et des anonymes touchés par le drame. "En fait, on n'avait pas prévu qu'il y ait autant de monde. On devait faire une petite cérémonie intimiste, mais on ne pouvait pas refuser aux gens de partager avec nous cet hommage".

À 13h30, 130 ballons partiront dans le ciel aux couleurs de Stitch, le héros d'Aodren.