Hyrox: la première salle du genre a ouvert ses portes à Écaussinnes, mais qu’est-ce que c’est?

A Écaussinnes, dans le Hainaut, le premier club d'une toute nouvelle discipline, l'Hyrox, s’est ouvert. Une combinaison entre de la course à pied et des exercices de fitness, où chacun avance à son rythme.

"Le SkiErg simule un peu le mouvement du ski de fond, et dans la première épreuve, dans une course Hyrox, il faut faire 1000 m sur la machine", explique-t-il.

Les deux associés qui ont ouvert ce club veulent avant tout attirer un large public.

"On accueille à la fois les enfants en plus bas âge jusqu'aux légendes, potentiellement les seniors, qui souhaiteraient rester actifs ou les personnes qui sont en rééducation après une blessure. On planifie notre entraînement pour faire en sorte qu'il soit accessible et qu'il soit adaptable quelles que soit les capacités physiques de chacun", précise Adrien, coassocié à l’Hyrox Farm.

L'Hyrox compte actuellement 500.000 athlètes dans le monde. La première compétition belge aura lieu au mois d'avril à Malines.