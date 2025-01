"Les gens sourient immédiatement en la voyant": une idée originale pour collecter les sapins de Noël grâce au cheval Stella

À Aulnois, l’un des villages de Quévy participant à l’opération, la présence de Stella est devenue une tradition depuis trois ans. Les habitants apprécient cette initiative : "On trouve l’idée très sympa, c’est écologique et bucolique", confie un riverain.

Pour les agents communaux, cette méthode a également des avantages. Adrien Mouton, éco-cantonnier, explique : "On est dehors, on ne doit pas rentrer dans la camionnette tout le temps. On descend de la remorque et on ramasse les sapins, ce qui nous fait gagner du temps."

En une matinée, Stella et son équipe ont déjà collecté une cinquantaine de sapins.

Aidés par Stella, les agents communaux arrivent à collecter une cinquantaine de sapins en une matinée . ©RTL info

La collecte des sapins n’est qu’une des nombreuses missions de Stella. Tout au long de l’année, elle participe également à d’autres activités : hypothérapie, transport de personnes en charabanc, ou encore cours d’attelage.

"Ce service existe depuis six ans et attire de plus en plus de communes", précise Melvin. Cette année, elles sont huit à avoir choisi cette méthode originale pour débarrasser les habitants de leurs sapins.