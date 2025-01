La ville de Fleurus interdit la cigarette dans certains lieux public pour protéger les enfants: "Je trouve ça bien"

Afin de préserver les plus jeunes de l'exposition au tabagisme, la ville de Fleurus a décidé d'interdire l'usage de la cigarette et de la cigarette électronique dans certains lieux publics.

Les interdictions concernent notamment les parcs, les plaines de jeux, ainsi que les abords d'écoles, crèches et maisons de repos. Une zone de 10 mètres autour des entrées et sorties de ces bâtiments se transforme en espace non-fumeur. "Le but de ces mesures est d'interdire l'usage de la cigarette et de la cigarette électronique dans certains lieux afin de protéger le public de la fumée", explique Aziz Benramdane, conseiller prévention à la ville de Fleurus.

"Ce sont des endroits fréquentés par des jeunes et des enfants, donc je trouve ça bien de devoir montrer l'exemple aux plus jeunes", témoigne une passante. "On a tous des petits-enfants, des enfants, et on ne veut pas qu'ils subissent les dommages du tabac", exprime une autre habitante.

Pas de sanction prévue

Ces mesures incluent également des restrictions supplémentaires, comme à l'Académie de Musique où toute l'enceinte est devenue une zone interdite à la cigarette. "Nous avons préféré viser l'entièreté de l'enceinte, plutôt que simplement l'entrée et sortie du batiment, pour des raisons pratiques", précise encore Aziz Benramdane.

Pour l'instant, ces interdictions ne s'accompagnent d'aucune sanction prévue, mais elles ont pour objectif de conscientiser les habitants aux dangers du tabac, en particulier pour les plus jeunes.