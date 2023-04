L'administrateur général de WBE visite un projet novateur pour enfants malentendants

Lancé en septembre dernier, le projet est centré autour de six élèves malentendants qui ont rejoint l'école et y sont scolarisés dans des classes différentes en fonction de leur niveau. Pour s'adapter à ces nouveaux élèves, les enseignants ont bénéficié de formations. Des logopèdes de l'ASBL Comprendre et Parler sont également présentes.

Concrètement, une prise en charge adaptée a été pensée par les enseignants. Celle-ci se marque par différents pratiques comme l'utilisation d'un micro relié aux appareillages auditifs des enfants, le recours à des indicateurs visuels, l'emploi de la Langue parlée complétée (LCP), le renforcement des expressions de visage ou encore l'adaptation des supports pédagogiques.