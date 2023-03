Le Laetare louviérois a entamé son premier jour de festivités

Les festivités du Laetare louviérois ont débuté ce dimanche pour trois jours de carnaval. A 05h00, le "Ramassage" a débuté pour toutes les sociétés, officielles ou non. La progression des Gilles de leur domicile vers la place Mansart a duré jusqu'à presque 13H00. La population locale et les amateurs du carnaval ont été présents en masse, le bourgmestre Jacques Gobert estimant d'expérience qu'il y aurait eu près de 10.000 personnes présentes dans le public.

Les sociétés de gilles se sont réunies, en provenance des différents quartiers de La Louvière, déguisés du traditionnel costume binchois pour avancer vers le centre-ville et danser au rythme de la fanfare. Le Rondeau a pris place dans les rues avec tous les Gilles, avec ou sans chapeau, et d'autres personnages fantastiques, bras dessus, bras dessous, dansant au rythme des percussions, tandis que des oranges volaient vers la foule. Les plus délicats ont donné les oranges aux plus jeunes en mains propres.

"Je suis profondément ému d'être ici. Le début et la fin de cette matinée sont les moments les plus importants. Aujourd'hui, je vis à 50 kilomètres de La Louvière, mais j'ai longtemps vécu près de la place Mansart. Être entre amis et vivre ce moment collectif est fort", nous a confié un membre de la société officieuse "Gille et Jaune", dont les membres distribuaient avec humour des citrons à la place des traditionnelles oranges.