Marie-Rose rachète une chapelle abandonnée près de Soignies et la transforme... en centre de wellness

À Casteau, dans le Hainaut, une chapelle fermée depuis dix ans a trouvé une nouvelle vocation. Rachetée par Marie-Rose, l'établissement abrite désormais un centre de wellness unique, où jacuzzi, hammam et sauna cohabitent avec les vitraux et les voûtes d'origine.

Marie-Rose Fragapane, habitante de Jurbise, a eu un véritable coup de foudre pour la chapelle Saint-Antoine en 2018. Après 25 ans dans le commerce, elle cherchait une nouvelle activité professionnelle et s’est immédiatement projetée dans cet édifice construit en 1926.

"Quand on est entré dans la chapelle, on a vraiment ressenti un bien-être. Pourtant, elle avait été fermée pendant dix ans, donc elle était dans un piteux état", raconte-t-elle. Cinq ans de travaux ont été nécessaires pour transformer ce lieu religieux en un espace de détente, équipé de jacuzzi, hammam, sauna, banquette infrarouge et douche d'aromathérapie.