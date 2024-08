Patricia, petite fille d'un mineur rescapé de la catastrophe du Cazier, se souvient: "Ça l'a suivi toute sa vie"

Comme chaque année le 8 août, le bois du Cazier rend hommage aux 262 victimes de la plus grande catastrophe minière survenue en Belgique. Seuls 13 hommes ont survécu. Et pour la première fois depuis le début des commémorations, les rescapés ont été mis à l'honneur.

La raison: elle regrette que les 13 survivants fassent figure d'oubliés. Mais cela est sur le point de changer. Pour la première fois depuis 68 ans, le bois du Cazier les met à l'honneur. Sur le site, une exposition visible jusqu’à la fin de l'année leur est même consacrée.

C'est important pour cette petite-fille de mineur: "Tout a toujours tourné vers les 262 décédés et je comprends tout à fait, mais les 13 rescapés ont aussi fait partie de la catastrophe et on les a un peu oubliés, j'ai l'impression." Elle dit maintenant ressentir un nouveau lien avec l'endroit et pense s'y rendre plus fréquemment.