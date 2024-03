"Prendre les forces de l'ordre pour cible ne restera jamais impuni": les politiques réagissent à la fusillade survenue à Lodelinsart

La fusillade intervenue ce matin à Lodelinsart a rapidement entraîné de nombreuses réactions de la part de nos politiciens. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a notamment expliqué qu'il soutenait les policiers. "Prendre les forces de l'ordre pour cible ne restera jamais impuni", a-t-il déclaré.

Ce midi, notre journaliste Loïc Parmentier était à Charleroi, où la ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice se sont exprimés. "(...) Alors, le mot d'ordre de ces deux ministres, on peut le résumer en trois mots. Soutien, hommage et condoléances. Condoléances, bien sûr, par rapport aux proches de ce policier décédé. Le soutien, c'est pour les proches, les familles, pour les policiers qui sont actuellement blessés et qui sont en train d'être soignés, mais bien évidemment pour l'ensemble de la profession", précise-t-il.