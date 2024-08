"Un cas de maltraitance": l'état de ces moutons provoque la colère des riverains à Nalinnes

Le propriétaire n’a jamais été contrôlé par la police et l'échevine du bien-être animal de la commune affirme ne jamais avoir été mise au courant de la situation, mais que "le bourgmestre et le cabinet du ministre du bien-être animal sont en train de regarder la situation".

Ils sont si gros et si touffus que leurs têtes dépassent à peine de leurs toisons. Les moutons de cette ferme de Nalinnes n’ont plus été tondus depuis très longtemps. Leur état provoque le malaise du voisinage. "C’est terrible. Ils se grattent, il fait chaud… C’est terrible", confie ainsi un habitant.

Les vétérinaires conseillent de tondre les moutons au moins une fois par an, de préférence au printemps. "C’est vraiment un cas de maltraitance, leur toison pèse lourd à force de ne pas être tondue. Ça attire l’humidité, des acariens et des maladies, donc ce n’est vraiment pas l’idéal pour eux", explique Dolores Gomez, vice-présidente de l’Asbl Safe Animals.

"Ça me révolte et malheureusement, ce ne sont pas que les moutons, c’est dans tout et finalement, on régresse", affirme Alain Gomez, président de l’Asbl Safe Animals.

L’échevine du bien-être animal va finalement contacter l’AFSCA. Les animaux devraient être saisis avant d’être placés.