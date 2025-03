Une vingtaine d'animaux saisis vont être... rendus à leur propriétaire: "On doit les restituer aux personnes qui les ont maltraités"

En septembre dernier, plusieurs animaux, dont des chiens, des chiots et un âne, ont été saisis par plusieurs associations à Charleroi. Maltraités, certains d'entre eux ont été adoptés et vivent une vie heureuse. Mais coup de théâtre, ils vont devoir être restitués à leur propriétaire.

C'est un choc pour de nombreuses associations de défense du bien-être animal. En septembre dernier, 19 chiens, dont 8 chiots nouveau-nés, 5 chats, 2 équidés, 2 geckos ainsi que des pigeons, des cobayes et un rat avaient été saisis dans une habitation à Charleroi, sur demande des autorités compétentes. En cause, des conditions de vie déplorables : les animaux vivaient dans un logement trop petit et insalubre, au point de souffrir de malnutrition sévère, de blessures et d'autres souffrances physiques.

Adoptés... pour être restitués au propriétaire

Après leur saisie, les animaux avaient été pris en charge par diverses associations, soignés, et certains avaient trouvé de nouvelles familles aimantes. Le ministre avait accordé la pleine propriété de tous les animaux aux refuges, qui les avaient ensuite mis à l'adoption. Cependant, suite à un recours, le Conseil d'État a suspendu cette décision et demandé au ministre de réévaluer la répartition des animaux.