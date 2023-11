Double meurtre à Jupille: l'avocat du suspect s'exprime

Pour rappel, vendredi dernier, un sexagénaire a poignardé à mort une jeune femme de 24 ans et son père. L'homme s'est présenté de lui-même à la police après les faits. Il explique avoir réagi à une provocation de son voisin. Son avocat, Jean-Dominique Franchimont, apporte des détails sur l'affaire.

Après plusieurs altercations entre Alain et son voisin, une nouvelle provocation serait à l'origine du drame de vendredi dernier, explique son avocat. "Il dit qu'il a été dans une terrible colère, il n'avait plus de sentiments ni de réflexions. Et donc il a craqué". Aujourd'hui, l'agresseur est en aveux et parle d'un conflit de voisinage qui dure depuis des années.