Fortement endommagée lors des inondations de juillet 2021, la piscine d'Aywaille n'a toujours pas été rénovée: pourquoi?

"Le projet avance, mais on est quand même en 2025 et c'est vrai que visuellement, quand on passe à côté du bâtiment, on pourrait tout à fait comprendre que les gens se posent la question de qu'est-ce qui se passe réellement avec ce bâtiment-là", souligne Karl Toussaint, directeur de l'asbl Agisca.

Avant les inondations, le site était pourtant fort fréquenté : en moyenne, 3 500 personnes plongeaient dans l'eau chaque semaine. "Je pense qu'on va arriver déjà bientôt à une génération d'enfants qui n'auront pas pu bénéficier de cours de natation", déplore le bourgmestre, Thierry Carpentier.

Un budget de plus de 10 millions d'euros

Depuis 2021, plusieurs projets ont été mis sur la table. Il a notamment été question de construire une nouvelle piscine ailleurs. Finalement, le bassin sera reconstruit sur le site actuel, mais des aménagements sont prévus.