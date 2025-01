Dormir dans une bulle entre les zèbres et les girafes: le Monde Sauvage d'Aywaille va investir 20 millions pour se moderniser

Le Monde Sauvage d'Aywaille va se moderniser : après le rachat du parc animalier, le nouveau propriétaire va investir entre 15 et 20 millions d'euros avec plusieurs objectifs comme créer un hôtel au milieu des animaux, ouvrir toute l'année et doubler le nombre de visiteurs.

"C'est difficile à croire avec cette neige mais ici ce sera l'intégration de tous les logements au niveau de la partie Afrique et safari. Les logements sont dans l'enclos avec des espèces, ici on va mettre tout ce qui est herbivores", prévoit Alexandre Dallemagne, propriétaire du parc.

Au Monde Sauvage, de nombreuses choses vont changer, la carte, évidemment, mais surtout, le terrain. Plus de 85 hectares vont être modernisés avec des "lodges" qui permettront de rester dormir auprès des 600 animaux du parc.

Une ambition précise qui permettrait au parc de rester ouvert toute l'année. Objectif, passer de 120.000 visiteurs annuels à 200.000. Du côté Grand Nord du parc, la directrice se projette déjà : "Nous pouvons visualiser les lodges et vous avez actuellement les bisons en arrière-plan. Donc nous aurons les lodges qui ressembleront à ceux qui sont sur le schéma ici", explique Sabine Dubuisson, directrice du parc.

Bulle dans le safari

Le safari, un des atouts historiques du parc, fera aussi l'objet de transformations et agrandissements. Avec des bulles transparentes pour approcher les animaux au plus près, le parc nécessite un renouveau à plusieurs niveaux.

La directrice Sabine Dubuisson espère "améliorer l'expérience visiteur via un espace restauration et shop qui est accueillant, via des plaines de jeux indoor", notamment.

Les travaux devraient se terminer vers 2030 sous réserve de l'obtention des permis. L'investissement prévu se situe entre 15 et 20 millions d'euros.