Grosse mobilisation des pompiers à Welkenraedt pour un "incendie important" visible à plusieurs kilomètres: que s'est-il passé?

Le bourgmestre Jean-Luc Nix explique à nos confrères de Sudinfo qu'il s'agissait d'un ancien atelier de menuiserie "qui a été totalement ravagé". Le bâtiment, qui n'était plus en activité, abritait plusieurs véhicules. Il n'y avait personne dans le bâtiment et il n'y a aucune victime à déplorer.

"L'incendie est circonscrit. Il n'y a plus de risque évolutif. On va encore doucher pendant quelques heures. Il y a pas mal de pompiers sur place", communique le porte-parole de la zone VHP, peu avant 22h. Les maisons à proximité ne sont pas touchées. "On est juste sur le bâtiment principal", rassure-t-il.

Il n'y a, pour l'heure, pas plus d'information sur la cause de l'incendie.