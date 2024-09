"Il était clairement à bout": Christie Morreale explique le dérapage du bourgmestre de Liège qui a insulté de "connasse" une élue PTB

Dans ce contexte, elle a été interrogée sur le dérapage du bourgmestre lors du dernier conseil communal ce lundi 02 septembre. Willy Demeyer, pensant que son micro était coupé, a discrètement murmuré le mot "connasse" en visant l'élue PTB Céline Fassotte. Cette dernière terminait son intervention sur la situation des habitants de la tour Kennedy et les problèmes d'envoi des sms BeAlert.

Christie Morreale se présente sur la liste du PS lors des élections communales à Liège. Elle confirme d'ailleurs "dormir et vivre" dans la commune, contrairement à ce que disent certaines rumeurs.

Christie Morreale défend le bourgmestre. "Il était clairement à bout", dit-elle. "Parce que la question, qu'on n'a pas entendue, était profondément malhonnête."

Elle précise que ça ne justifie pas l'insulte mais explique le contexte. "C'était dans le cadre de l'incendie de la Tour Kennedy", dit-elle. "Willy Demeyer s'est investi corps et âme et elle attaque les pompiers. Et donc elle était profondément malhonnête. Il a perdu son sang-froid, il s'est excusé, l'incident est clos."