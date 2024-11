Le tram à Liège n'est pas du tout adapté aux personnes porteuses de handicap: "On l'a conçu sans penser aux aménagements"

Le nouveau tram est là du côté de Liège. Mais problème, il n'est pas du tout adapté aux personnes porteuses de handicap comme les aveugles ou malvoyants. Car souvent, la chaussée est partagée entre les cyclistes, piétons et le tram, et puisqu'il n'y a pas réellement d'aides ni d'indications tactiles au sol pour les personnes aveugles ou malvoyantes, celles-ci sont en difficulté. Parfois il y en a comme des bordures spéciales. Sauf qu'elles ne sont pas mises dans le bon sens et donnent une information contradictoire et même dangereuse.