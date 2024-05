Les agriculteurs mènent une course contre la montre pour récolter de l'herbe avant le retour de la pluie: voici pourquoi

Pas de répit pour les agriculteurs. Ils profitent du soleil pour récolter l'herbe indispensable pour nourrir le bétail durant l'hiver. C'est une véritable course contre la montre avant l'arrivée de la pluie. Nous avons rencontré Charly Sepult qui explique: "Ils annonçaient à partir de jeudi du temps plus sec. Il faut absolument qu'on profite de ces quatre jours de bon temps pour récolter 70 hectares d'herbe. C'est l'approvisionnement pour nourrir tout le bétail en hiver."

S'ils se dépêchent, c'est parce que l'herbe dont il est question ici est de particulièrement bonne qualité: "C'est la meilleure de l'année. Elle a tout ce qu'il faut pour produire du lait et de la viande. Et plus on récolte de la bonne herbe, moins on doit acheter des produits qui viennent de l'étranger. Économiquement parlant, on mise beaucoup sur cette récolte", ajoute notre interlocuteur.