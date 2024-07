À l'occasion du 14 juillet, Liège se met à l'accent français et célèbre ses 80 ans d'amitiés franco-liégeoises

Et pour cause, la cité ardente fête le 14 juillet depuis de longues décennies et dès 1944. Il faut savoir que l’organisation de cette fête a été confiée aux Amitiés Françaises de Liège (qui fêtent donc 80 ans d’organisation).

Ce dimanche, finale de l’Euro ou pas, la France va faire la fête. Et pour cause, c’est le 14 juillet, jour de sa fête nationale. Une fête qui génère une vraie liesse populaire à Liège.

Il est vrai que Liège a été ville française entre 1795 et 1815 et qu’en 1919, elle a reçu la Légion d'honneur des mains du président Raymond Poincaré, pour le comportement héroïque des Liégeois au début de la guerre 14-18. Aujourd'hui, 30 000 Français vivraient en province de Liège, selon une récente estimation.

Il y a aussi ces Français qui viennent faire la fête au 14 juillet liégeois, ou qui se rendent sur le Village Gaulois, où des chalets sont aussi tenus par des Français. C'est par exemple le cas de Pascale, qui vient de Carcassonne. "L'ambiance du village Gaulois est conviviale, comme à Liège", se réjouit-elle.

Mais le point fort de ce 14 juillet sera avant tout le feu d'artifice, qui promet un spectacle éblouissant. Eric Tielemans, artificier, explique : "On va commencer avec les couleurs bleu-blanc-rouge. On va tirer 11 000 explosions, et ce, pendant 15 minutes. Le feu d'artifice du 14 juillet de Liège est l'un des plus beaux de la Wallonie".

Une journée qui sera placée sous le signe de l'amitié franco-belge et de la fête.