Par -1° à l'extérieur, une partie des communes de Visée et Dalhem "plongée dans le noir et le froid" ce samedi soir

Ce samedi soir, une coupure d'électricité touche une partie des communes de Visé et de Dalhem. Les habitants doivent passer leur soirée dans le noir et sans chauffage, alors que les températures extérieures sont négatives.

"Depuis maintenant heures heures, une bonne partie de la Ville de Visé est plongée dans le noir complet et dans le froid", nous a indiqué Ingrid via le bouton orange Alertez-nous, ce samedi aux alentours de 20h30. "Nous ne savons pas quand le courant reviendra..."

Contactée par téléphone, l'alerteuse précise: "Certaines maisons, mais pas toutes, sont touchées". Plus d'éclairage public dans la rue et plus de courant - et de chauffage pour la plupart des foyers impactés: c'est ainsi que les habitants de Visé passent leur soirée.