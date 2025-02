Saisie surprise: à Liège, la police découvre d'importantes quantités de drogues après un simple contrôle

Aux alentours de 15h, l'attitude suspecte et agressive d’un automobiliste a attiré l’attention d’un motard de la zone de police de Liège, le mercredi 12 février. Intrigué, ce dernier décide d’approfondir le contrôle. L’intervention prend rapidement une toute autre tournure lorsque le chien "stup " marque un intérêt particulier pour le véhicule. La fouille confirme les soupçons: 200 grammes de cannabis, 3 580 euros en liquide et deux téléphones portables sont découverts. Le suspect est immédiatement privé de liberté, et le magistrat de garde valide la saisie des biens ainsi que du véhicule.

En début de soirée, une perquisition est menée au domicile du suspect à Chaudfontaine. Un véritable coup de filet. Là, la police trouve 167 kilos de cannabis, 134 grammes de cocaïne, 57 640 euros en espèces, des bijoux, plusieurs téléphones portables et un autre véhicule. Une seconde personne, présente sur les lieux, est également arrêtée.

La Brigade judiciaire a ensuite pris le relais pour les auditions et l’analyse des téléphones.