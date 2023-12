"C'est notre langage de jeune": à Virton, des jeunes de 13 à 18 ans ont créé leur propre dictionnaire

Pour tenter d'éclairer les plus curieux, des jeunes de 13 à 18 ans de l'Institut Sainte-Famille à Virton ont eu une idée assez audacieuse et originale. En effet, pour capter l'attention de ses élèves, Miguel Da Silva, professeur de français, leur a proposé de mettre au point un dictionnaire avec leurs expressions.

"À force d'entendre ce genre d'expressions, et bien au lieu de taper sur le clou et de punir les élèves, l'idée était de prendre le problème dans l'autre sens et de leur permettre de s'exprimer dans un registre qui leur appartient totalement", explique-t-il. À noter que ce dictionnaire rassemble déjà 275 mots.

Mais pourquoi les utilisent-ils ? Amélie, co-rédactrice du "dictionnaire de ouf", explique : "Parce que c'est drôle et que les adultes ne comprennent pas toujours ce qu'on dit. Et aussi parce que c'est notre langage de jeune habituel".

Déjà accessible en ligne, ce dictionnaire le sera peut-être bientôt aussi en version papier.