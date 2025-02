"Let's go !": une école du Luxembourg apprend à des centaines d'adolescents... à fabriquer d'incroyables petits robots

Après une heure et demie d'initiation, Amaury parvient déjà à faire bouger son robot grâce à de la programmation. De quoi faire naître des étoiles dans ses yeux. "Au lieu d'avoir des cours qui n'ont pas forcément un aspect visuel sur le métier futur, là, c'est un peu plus concret", se réjouit-il, interrogé par Gauthier Falque. "Let's go", hurle un autre enfant en réussissant à faire bouger son véhicule.

Imaginez, vous arrivez en classe et vous apprenez qu'aujourd'hui, vous allez piloter votre propre robot. Voilà l'opportunité offerte à quelques 500 élèves du secondaire dans la province du Luxembourg. Des formateurs de l'Henallux se sont ainsi déplacés dans des classes, accompagnés de quelques robots, pour apprendre à ces jeunes comment fonctionne ce secteur et surtout, pour leur faire utiliser ces engins passionnants.

"Démystifier l'enseignement supérieur"

Dans cette classe de technique, il y a des passionnés, qui se voient bien travailler dans le milieu de la robotique industrielle. Mais il y a aussi de simples curieux, qui découvrent le milieu, mais aussi l'approche des études supérieures. Un avantage considérable, selon Stéphane Wallraf, directeur de département à l'Henallux.

"Cela doit être pédagogique. Ils viennent faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire chez eux et puis en même temps, ils voient un peu comment ça se passe, des cours en supérieur. Certains jeunes ont parfois peur de franchir le pas dans l'enseignement supérieur et donc avec ce genre d'activité, on crée un peu des ponts et surtout, on veut démystifier l'enseignement supérieur", insiste-t-il à notre micro.

S'ils deviennent étudiants en robotique, les élèves seront amenés à créer ce genre de robots et peut-être à travailler un jour sur des robots industriels.