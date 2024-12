Pourquoi la fermeture d’un pont de Sambreville impose-t-elle un détour considérable aux automobilistes et bateliers?

"Mon collègue est là depuis mercredi passé, vu qu'on a fait l'arrêt de navigation à 17h. Il est en discussion parce que la fréteuse veut qu'il fasse le tour. Mais lui, il n'est pas d'accord, ce n'est pas sa destination de faire demi-tour. Donc là, ça pose problème actuellement", explique ce transporteur fluvial.

Pour les bateaux, ce détour de 300 km représente une trentaine d’heures de navigation supplémentaires, avec les coûts qui en découlent.

Une démolition programmée pour limiter les dégâts

Face à l’urgence et aux impacts économiques, le Service public de Wallonie a annoncé des mesures rapides.

Selon Serge Toussaint, porte-parole de l’organisme, une destruction contrôlée du pont est prévue du 16 au 20 décembre : "Si tout va bien, nous espérons, en total respect des marchés publics, détruire ce pont du 16 au 20 décembre et rouvrir la navigation et le Ravel au-delà du 20 décembre. Donc, nous allons le plus vite possible".