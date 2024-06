Quarante caravanes de gens du voyage s'installent illégalement sur un terrain privé d'Eghezée: "Ils ont cassé le cadenas"

Dimanche aux alentours de 14h, une quarantaine de caravanes sont venues s'installer sans autorisation sur le champ de foire d’Eghezée mettant la commune et la police devant le fait accompli. Problème : c’est sur ce terrain que se déroule dès le 5 juillet l’édition 2024 des Jeux Intervillages. Le montage des installations a commencé ce lundi rendant impossible une éventuelle cohabitation.

Ils ne comptaient pas partir

"On est un peu désabusés du fait qu'ils soient rentrés sans rien demander. Ils ont quand même cassé le cadenas et sont rentrés sur le site. On leur a expliqué que c'était très compliqué de rester ici vu que 15.000 personnes allaient être présentes sur le site, mais si on trouvait pas de solution, pour les mettre ailleurs, ils ne comptaient pas partir donc on pouvait annuler un an de travail avec 800 bénévoles", déplore Fabien De Beer, membre du comité d'organisation des Jeux Intervillages. "Ils ne voulaient pas parce qu'ici, le site leur plait énormément. On a bien dit que c'était pas trop possible. Finalement, ils ont bien accepté d'aller au foot d'Eghezée, ce qui n'arrangeait personne non plus", continue-t-il.