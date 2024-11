Une personne légèrement intoxiquée lors d'un incendie à Dinant

Une personne a été légèrement intoxiquée par les fumées causées par un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi, au 3e étage d'un immeuble à appartements, rue Grande à Dinant.

Les pompiers des postes de secours de la zone Dinaphi de Dinant et Yvoir se sont rendus sur place avec une ambulance, une pompe multifonctions, une citerne et une échelle aérienne ainsi qu'un véhicule réhabilitation. "Le dernier niveau de l'immeuble était complètement enfumé. Le feu se trouvait dans une chambre et a été très rapidement maîtrisé. Une bougie serait à l'origine de l'incendie", explique le porte-parole de la zone Dinaphi, Patricé Liétart.