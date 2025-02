"Ça demande de la place, du temps et de l’énergie": à 14 ans, ce jeune Hutois a une passion hors du commun

"Au départ, j’ai commencé avec les plaques de mes parents", raconte le jeune passionné. "Puis celles de mes tantes, de mes voisins... Ensuite, j’ai été chez des marchands." Aujourd’hui, il continue de récupérer des plaques auprès de particuliers et de professionnels, principalement dans la région hutoise.

Dès qu’on franchit le seuil de la maison d’Ethan, le ton est donné : du sol au plafond, les murs sont tapissés de plaques d’immatriculation. Dans l’entrée et la cage d’escalier, 600 plaques sont soigneusement disposées. Mais ce n’est qu’une partie de sa collection, qui en compte déjà près de 1.300.

Chaque plaque a son histoire

Pour Ethan, chaque plaque a une valeur sentimentale. Il se souvient précisément de l’endroit et des circonstances dans lesquelles il l’a trouvée. Celle qui lui tient le plus à cœur, c’est celle de l’ancienne moto de son parrain, décédé en septembre dernier, confie-t-il.

Avant de partir, ce dernier lui avait confié une plaque très spéciale : "C'est la plaque du papa de mon parrain. Il me l'a donnée et m'a demandé de l'accrocher au mur et de la lui montrer."

Dans ces armoires, près de 700 plaques patientent avant d’être exposées dans la future extension de sa collection. ©RTL info

Sa plaque la plus exotique ? Elle vient de Côte d’Ivoire. Et parmi les autres pièces marquantes de sa collection, une plaque accidentée qui, selon lui, "a vu un petit traumatisme". "Je l’ai redressée et elle reste ici bien au chaud", ajoute-t-il avec humour.