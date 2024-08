Un animal abandonné toutes les 10 minutes pendant l'été: un couple de Huy devient famille d'accueil pour chats

La période estivale est la plus critique pour les abandons d'animaux. En moyenne, un animal de compagnie est abandonné toutes les dix minutes en Belgique. Cet été à nouveau, de nombreux refuges sont saturés. Alors pour tenter de les soulager, un couple de Huy a décidé de devenir famille d'accueil pour chats. En huit ans, avec l'aide d'une association, ce jeune couple a sauvé plus de 130 félins.

La famille compte désormais sept pensionnaires. En huit ans, le couple a accueilli pas moins de 136 chats. "On a eu envie de faire plus, d'être une plus grande famille d'accueil, d'accueillir plus de chats", poursuit Sarah. "Parce qu'il y en a partout tout le temps, on ne sait pas tous les sauver malheureusement. Donc s'il y a des personnes qui ont envie d'être famille d'accueil, c'est le moment."

Ils ont aménagé un véritable coin de paradis pour leurs nouveaux amis à quatre pattes. Un enclos sécurisé de 30 mètres carrés que Sarah et Damien ont construit pour recueillir des chats abandonnés. "Notre rôle, c'est de les accueillir, de les nourrir, de les loger, de les sociabiliser et de leur trouver la meilleure famille pour qu'ils puissent avoir une vie la plus idéale possible", explique la jeune femme.

Ces animaux abandonnés sont directement amenés par leur maître ou trouvés en rue. Chaque été, ils sont de plus en plus nombreux. "C'est le moment où les gens se disent que finalement l'animal c'est plus un poids qu'autre chose et qu'on s'en séparerait bien", indique Philippe Vienne, administrateur de l'ASBL "Save me". "Et puis il y a aussi des raisons génétiques avec la période de reproduction des chats, qui fait que les naissances arrivent déjà vers le mois d'avril."

Les refuges saturés

Partout en Belgique, les refuges sont saturés. Celui de Faimes affiche complet. Les raisons principales de ces abandons résultent le plus souvent d'un manque de réflexion. "Les molosses et les malinois, c'est ce qu'on rencontre le plus en refuge", constate Fabrice Renard, directeur de la SPRA de Liège. "Ce sont des chiens qui ont besoin d'activité, qui ont besoin de travail, et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus leur offrir le temps nécessaire."

Recueillir un chien ou un chat adopté en sauvera donc deux. Tous sont visibles sur le site de la Société Royale Protectrice des Animaux.