Avec la hausse des prix du gaz et de l'électricité, est-ce le bon moment pour changer de contrat d'énergie?

Les prix de l'énergie, et du gaz en particulier, repartent à la hausse en ce moment. En cause, principalement les tensions géopolitiques en Ukraine ou au Moyen-Orient. Dès lors, faut-il changer son contrat d'énergie ?

La première étape pour les consommateurs est de s'informer, comparer et éventuellement changer de fournisseur d'énergie si nécessaire. Pour ce faire, vous pouvez vous aider du site cregscan.be. Il vous permettra de savoir où se situe votre contrat actuel sur le marché. Ensuite, c'est un comparateur d'énergie qui vous aidera à faire votre choix, notamment entre prix fixe ou variable.

Dès lors, une hausse des prix est-elle à prévoir ? Le professeur de géopolitique à l'ULB, Adel El Gammal, apporte un élément de réponse. "Il faut rester extrêmement prudent sur les prévisions gaz-pétrole, mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'indice qui pourrait prévoir une crise imminente qui projeterait les prix dans les proportions qu'on les a connues dans le passé."

Autre astuce pour payer moins cher : faire preuve de sobriété. "Je crois qu'une manière sur laquelle tout un chacun peut agir et qui est quand même un levier extrêmement important, c'est la sobriété. Réduire simplement sa zone de confort d'un ou deux degrés, ça joue fondamentalement sur votre facture individuelle, mais ça joue également sur la demande globale européenne et donc ça tente à faire diminuer la tension sur les marchés et donc sur les prix", ajoute le professeur.

Toujours dans votre comparaison de contrats, prendre un fournisseur différent pour le gaz et l'électricité peut se révéler être moins cher.