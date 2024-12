Bien isoler son habitation: que choisir entre la laine de verre, de bois ou de roche?

C'est devenu le but ultime : décrocher un bon PEB pour son logement. Bientôt, il sera indispensable pour toutes les habitations. Avoir une bonne isolation est essentiel, mais que choisir ? En ce qui concerne la laine, plusieurs types existent.

Quel matériau utiliser pour offrir la meilleure isolation possible dans son domicile ? Avec de nombreux types de laine, il est parfois difficile de s'y retrouver.

Cependant, utiliser ce matériau représente un danger pour la santé. "Au niveau de l'installation, il faut obligatoirement des protections. C'est de la laine de verre, donc c'est très irritant pour la peau, il faut porter des lunettes de sécurité parce que cela peut endommager les yeux, il faut toujours porter des gants et une protection adéquate", précise Mikael Giannotta.

Laquelle possède les meilleurs critères ? Pour répondre à cette question, l'émission Coûte Que Coûte s'est rendue dans un magasin spécialisé. Tout d'abord, commençons par la plus connue : la laine de verre. Très vendue, car peu chère, son pouvoir isolant est-il vraiment bon ?

Des alternatives à la laine de verre

Pour celles et ceux qui préféreraient se tourner vers autre chose, plusieurs alternatives existent. Il y a, par exemple, la laine de bois. Cependant, un détail est à prendre en compte : la quantité à mettre sera différente en fonction de la matière.

C'est notamment le cas avec la laine de bois. "Il faudra malheureusement monter en épaisseur parce qu'elle est légèrement moins isolante. C'est l'un des isolants les plus chers", explique Mikael Giannotta.

Autre nom connu : la laine de roche. Est-ce qu'elle isole mieux que les autres ? Elle représente un sérieux avantage par rapport au feu, selon Mikael Giannotta. "Niveau isolation, c'est une isolation similaire à celle de la laine de verre. Mais niveau acoustique, on est sur un niveau supérieur parce qu'elle est plus dense. Et au niveau de la réaction au feu, elle est souvent reprise dans les cahiers des charges parce qu'elle résiste mieux, elle brûle moins vite".

Autre critère important : la longévité de la matière. Alors, laquelle résiste le mieux au temps ? "Elles sont toutes équivalentes. Tant que le frein à vapeur est bien placé et que c'est étanche à l'air, la longévité est similaire".

Enfin, dernier élément donné par Mikael Giannotta : ces travaux doivent être faits par des professionnels ou par des particuliers.

