Vous avez repéré des produits de luxe à prix cassé en ligne: comment savoir s'il s'agit de contrefaçons?

Acheter des produits de luxe à prix cassé sur Internet peut sembler une bonne affaire, mais les risques sont nombreux. Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances en charge des douanes, met en garde contre les dangers liés aux contrefaçons et explique les conséquences pour les acheteurs.

Commander une contrefaçon en ligne peut coûter bien plus cher qu'on ne le pense. Si la douane intercepte la marchandise, celle-ci sera détruite, et l'acheteur pourrait être contraint de payer des amendes. Ces dernières couvrent les frais administratifs et ceux liés à la destruction du produit, explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances en charge des douanes.

Dans les cas où les acheteurs commandent des quantités importantes, même pour un usage personnel, le risque va au-delà de la simple amende : des poursuites judiciaires peuvent également être engagées.