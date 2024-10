Épeautre, lentilles ou pois chiche: les fabricants de pâtes se réinventent constamment, pourquoi? 

Malgré des prix qui ont grimpé, la catégorie des pâtes sèches a plutôt bien résisté. Et pour cause : chaque année, le Belge en consomme 5,4 kg. De quoi stimuler l'imagination des industriels : pâtes aux pois chiches, aux lentilles corail... La concurrence est rude pour séduire le consommateur.

Dans les rayons : les références sont de plus en plus nombreuses. À côté des classiques, des pâtes pois chiches, lentilles corail, ou même fabriquées à la méthode traditionnelle.

Le produit phare de la marque : les spaghettis. Un produit qui peut être décliné de plusieurs façons. "30% de nos produits sont des innovations. On a, par exemple, lancé les spaghettis en épeautre, les spaghetti intégral et enrichi avec des légumes", explique Thomas Blomme, directeur général de Soubry.

Le but des marques est clair : se démarquer des concurrents. Soubry, fabricant de pâtes belges, nous a ouvert les portes de son usine. Dans son usine, sont fabriqués 50 millions de kg de pâtes, soit l’équivalent de plus d’1 million d’assiettes par jour.

Ces innovations, parfois surprenantes, ont un seul objectif : dynamiser les ventes. Et ça fonctionne. En deux ans, celles-ci ont augmenté de 2 % pour les marques distributeurs et de 4,4 % pour les marques propres.

Des formes uniques peuvent aussi être produites grâce à des moules. Rond, creux, rectangulaire... Pour chaque ligne de production, il suffit d'intervertir les quelque cent moules existants.

Avec les tendances véganes actuelles, les marques essayent de se diversifier et de toucher un public toujours plus large. "Les gens mangent de moins en moins de viande et ils sont en train de chercher comment avoir assez de protéines dans un repas. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de tests là-dessus", avance Thomas Blomme.

Les industriels ne sont pourtant pas les seuls à innover. De plus en plus de restaurant de pâtes ont ouvert leurs portes, pour le plus grand bonheur des gourmands.