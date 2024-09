Les bars à ongles se multiplient en Belgique: que valent-ils vraiment ?

Pour beaucoup, il est important d'avoir les ongles soignées, chics et colorées. Que la manucure soit classique ou bien plus artistique... Sur les réseaux sociaux : les vidéos ne manquent pas. Les influenceuses affichent avec fierté leurs créations les plus originales. Une tendance constatée dans les bars à ongles. "Je viens toujours pour faire une manucure et une pédicure. Cela m'aide à me sentir bien", indique la cliente d'un salon. "C'est un moment chouette, entre le travail et les enfants", ajoute une autre.

Il faut s'adapter au plus vite aux clientes.

Soins express, tenue longue durée et petits prix, la promesse séduit de plus en plus. Cette gérante en est déjà à son 3e institut dans la capitale. "Maintenant, avec l’avènement des réseaux sociaux, les gens sont très vite au courant de nouvelles techniques, technologies, et même, tendances. En tant que professionnels de l'esthétique, nous devons nous adapter au plus vite aux clientes", explique Sarah Azni, Fondatrice de l’institut Beauty Bar.