Les marchés de Noël belges attirent de plus en plus de vendeurs français: voici pourquoi

"J'arrive du sud de l'Ardèche, j'ai fait 15 heures de voiture à peu près", témoigne Christophe. Pour lui, les marchés de Noël du sud de la France sont moins beaux que ceux de chez nous et ceux d'Alsace sont trop chers. "Ce sont de grands marchés et les places sont plus dures. On préfère les petits marchés familiaux, c'est cool".

Benjamin vient de l'Ardèche, lui aussi. Il a même retrouvé des clients qui le connaissent en Belgique. "Ils sont passés devant le chalet et ils étaient interloqués de me voir ici. On a blagué là-dessus, ils m'ont demandé ce que je venais faire chez eux dans le froid."

En plus de profiter de marchés plus sympathiques et de rejoindre une clientèle de vacances, les maraîchers français apprécient de venir chez nous, car ils se différencient plus facilement avec leurs produits singuliers.