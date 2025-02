Audrey obligée de végétaliser les toitures plates de son habitation à Schaerbeek: "On a déjà dépensé énormément d’argent"

Partager:

En plein projet de rénovation d'une maison à Schaerbeek, Audrey s'est heurtée à des exigences du service urbanisme, qui pointe l'absence de toitures végétales sous ses panneaux solaires. Quelles sont les règles urbanistiques qui encadrent l’installation de ces toitures en région bruxelloise ? Explications.

Audrey s'est lancée dans la rénovation d'une maison familiale en région bruxelloise il y a quelques mois. Une demande de permis d’urbanisme a été introduite auprès de la commune de Schaerbeek, et les travaux auraient dû être terminés en septembre 2024. Mais le service urbanisme indique avoir constaté "des actes non-conformes". "C’étaient des grosses rénovations, mais pas non plus une transformation totale. Il s’agissait surtout de rénover l’intérieur et d’isoler. De rendre la maison la plus écologique possible. Notre demande de permis a été acceptée, et les travaux se sont ensuite bien passés", raconte-t-elle. C’est la rénovation de notre vie

Des employés du service urbanistique ont été envoyés sur place pour vérifier la conformité des travaux. L'absence de végétalisation des toitures plates de différents étages a été épinglée. Des modifications ont été demandées pour éviter des infractions urbanistiques. "Il nous a été reproché de ne pas avoir mis de toiture végétale sur nos toits plats. Alors que dans la demande initiale de permis, on avait précisé qu’on allait mettre des panneaux solaires. Et de toute façon, on doit mettre soit l’un, soit l’autre. Les deux ne sont pas compatibles", déclare-t-elle. "La commune nous reproche de ne pas avoir mis la toiture végétale en-dessous des panneaux, ce qui est ridicule, car ce n’est pas faisable selon nous. On nous demande de faire un permis de régularisation pour ce problème de toiture. On ne comprend pas, car la Région bruxelloise incite à ce qu’on pose des panneaux solaires, pour rendre les maisons plus vertes. On a tout isolé, on a fait des gros travaux. Le service urbanistique nous a dit qu’il fallait rapidement apporter des modifications", ajoute la Schaerbeekoise. "(...) C’est la rénovation de notre vie. Maintenant, on nous demande des frais supplémentaires alors qu’on a déjà dépensé énormément d’argent pour cette maison. On a l’impression d’être arrivé naïvement, on ne se sent pas écouté. Il va falloir refaire ces travaux-là..." À lire aussi "Un délai inacceptable": Michel a installé des panneaux photovoltaïques et ne peut toujours pas en profiter... neuf mois plus tard