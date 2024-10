"C'est anxiogène": à Waremme, des parents apprennent la potentielle fermeture de la crèche de leurs enfants

"Est-ce qu'on doit chercher une autre crèche? Est-ce qu'on doit prendre un congé parental? On doit continuer à attendre, on ne sait rien", dit Geoffrey.

"Nous essayons au fur et à mesure d'augmenter le nombre de places d'accueil pour les parents. Donc 24 places, c'est important, et nous ne sommes pas en mesure, au niveau de la ville, d'accueillir ces enfants dans nos milieux d'accueil. Selon moi, c'est une situation d'urgence", estime Stéphanie Kiproski, échevine de la petite enfance.

Trois crèches sont concernées : à Waremme, à Berloz et à Lincent. Un différend oppose l'association gestionnaire et locataire des lieux, et la propriétaire. Il porte sur la réalisation de travaux et le non-paiement des loyers. Une situation qui préoccupe la commune de Waremme.

Sans solution, Geoffrey pense ne plus pouvoir trouver rapidement une crèche proche de chez lui. "J'ai fait une trentaine de crèches, et la seule crèche qu'on m'a proposé, c'est pour janvier 2026 à Ans. Ce n'est pas tout près. Mais à cette date-là, mon enfant sera rentré à l'école", ajoute Geoffrey.

Et pour cause, la Fédération Wallonie-Bruxelles manque de crèches. D'après la Ligue des familles, un tiers des parents ne trouvent pas de place quand ils en ont besoin. Un quart d'entre eux doivent même arrêter de travailler. "On sait que pour pouvoir avoir un taux de couverture suffisant, il faudrait créer 10.000 places supplémentaires. On sait que la ministre a annoncé 5.000 places, ce ne sera vraiment pas suffisant. Nous sommes dans un contexte de pénurie grave", souligne Madeleine Guyot, la directrice de la Ligue des familles. D'après cette association, 1.900 places ont été fermées l'année dernière, notamment pour cause d'insalubrité.