"Cette école a sauvé ma fille" : le passage vers l'enseignement spécialisé a transformé Zoé

C'est au même moment que le diagnostic tombe : Zoé est atteinte d'un trouble déficitaire du langage. Anciennement appelé dysphasie, il s'agit "d'un trouble qui touche l'expression et la compréhension orale", explique Audrey Spelgatti, logopède. Face au mal-être de leur petite fille, les parents décident de consulter un centre PMS (psycho-médico-sociaux) : "On voulait un avis extérieur à l'école et à notre entourage." C'est ce centre qui est le premier à proposer l'idée de placer Zoé dans l'enseignement spécialisé : "Au départ, on se pose beaucoup de questions. Quand on pense à l'enseignement spécialisé, on en a souvent une mauvaise image."

Une nouvelle étape

Ce changement vers une école spécialisée va être un renouveau pour Zoé : "Quand elle est arrivée dans ma classe, elle pensait qu'elle était nulle, qu'elle ne savait rien faire", se souvient Maûra Pardo, son institutrice. Durant deux ans, au sein de l'Ecole Sainte-Marie Classes de langages, Zoé va bénéficier d'un enseignement différent qui va l'aider à s'épanouir : "Ici, on prend le temps. On considère chaque élève dans son individualité. Chacun progresse à son rythme. On veut vraiment redonner confiance aux enfants", confie l'enseignante. Ce constat, les parents de Zoé l'ont également fait : "On a enfin retrouvé la petite fille joyeuse qu'on connaissait. Elle a retrouvé confiance en elle."

Aujourd'hui, Zoé va réintégrer l'enseignement ordinaire : "On avait peur que la transition entre l'enseigenment spécialisé et les secondaires soit trop brusque pour elle, donc on a fait le choix de la remettre en école classique pour sa dernière année primaire." Une nouvelle étape que la petite fille aborde avec sérénité : "je sais que ça va demander beaucoup de travail, mais ça ne me fait pas peur. Maintenant, j'ai confiance en moi", confie la jeune fille.

Briser l'image négative

Aujourd'hui, si les parents de Zoé ont décidé de témoigner, c'est avant tout pour sensibiliser les autres parents : "On veut rassurer les autres parents. Pour nous, ça a été important de voir que Zoé n'était pas seule." Ce qui désole le plus le père dans cette histoire, c'est que l'école n'a pas osé leur proposer une autre option : " On aurait pu prendre le problème en main dès le début de sa troisième primaire mais souvent les écoles ont peur de froisser les parents et ne disent rien."