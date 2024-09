Arthur a subi trois sinistres en cinq ans, son assureur souhaite résilier son assurance habitation: en a-t-il le droit?

En Belgique, comme ailleurs dans le monde, la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles sont de plus en plus importantes... Et cela se répercute sur notre assurance habitation. C'est ce qu'a vécu Arthur qui nous a contacté par Alertez-nous : sa maison a été touchée par trois tempêtes en cinq ans. Aujourd'hui, son assureur veut résilier son contrat d'assurance habitation. Est-ce bien légal ?