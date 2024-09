Fabrice alerte sur une application de paiements différés utilisée par sa fille: "Ils ne vérifiaient pas qu'elle est mineure"

Le père de famille inspecte à son tour le courrier et remarque qu'une date d'échéance avec des frais de rappel y figure. Il cherche alors à en savoir plus. "C'est une société où on peut acheter chez Shein ou d'autres commerces et ensuite payer endéans les 30 jours", lui répond son adolescente. C'est ainsi que Fabrice découvre l'existence de l'application Klarna.

Une facture a attiré l'attention de Fabrice. Arrivée par la poste, la lettre au nom de sa fille, Alizée, l'interpelle et il décide de lui demander. "Elle l'ouvre, elle regarde et je vois que sa tête est bizarre. Donc je lui ai posé la question. Elle m'a répondu que c'est un truc qu'elle a pourtant déjà payé", raconte-t-il.

Pensant l'incident réglé, le père n'en est que d'autant plus étonné de recevoir une nouvelle lettre similaire quelques jours plus tard. "Là, je m'inquiète encore un peu plus, parce que là, c'est une deuxième facture. (...) Il y en a peut-être une troisième ou une quatrième. Et effectivement, il y en a une troisième qui est partie directement chez une société de recouvrement. En fait, il n'y aurait pas eu de limites puisque Klarna ne vérifiait pas que ma fille était mineure."

Père et fille règlent la somme demandée, avec une avance sur l'argent de poche de l'adolescente. "Je lui dis simplement qu'il n'y a plus à faire ça, qu'elle n'en a pas besoin, qu'elle a assez d'argent pour pouvoir s'acheter des petits vêtements ou autre chose", rapporte Fabrice.

Cette sorte de relation à trois apporte en principe une satisfaction à toutes les parties. Le client peut étaler ses paiements sans payer plus cher que le prix de base, la plateforme est rémunérée par le magasin car ce dernier estime que son système permet aux clients d'acheter plus d'articles et donc dépense plus d'argent sur le long terme que ce qu'il ne l'aurait fait si le paiement devait être réglé en intégralité sur-le-champ. "Mais l'acheteur prend des risques parce qu'il pourrait ne pas pouvoir rembourser", précise Mikael Petitjean, économiste en chef au Waterloo Asset Management et professeur de finance à l'UCLouvain.

De nombreuses personnes peuvent recourir à ce genre de pratique, mais l'expert cible le profil le plus répandu : "Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont dans des achats un peu impulsifs. C'est vrai que la jeune génération et les mineurs sont assez exposés à ce genre de stratégie. Si on a 120 euros à rembourser en six fois, ça ne fait que 20 euros par mois et ils peuvent se dire qu'ils peuvent facilement le rembourser."

Un risque réel pour le portefeuille

Le risque, c'est de ne pas gérer l'amas de petits achats. "Ce sont souvent de petits montants, mais additionnés cela peut représenter une part assez importante du budget familial. Et si on ne paie pas, il y a une procédure qui se met en place et ça peut être assez lourd et assez coûteux, notamment pour la famille. Pour un mineur, la famille est solidaire et les parents doivent rembourser", précise Mikael Petitjean.