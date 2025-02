"C'est injuste": le fils de Karin a été verbalisé alors qu'il venait de recharger sa carte de transport, comment est-ce possible?

C'est sa mère, Karin, qui a appuyé sur le bouton orange Alertez-nous afin de "dénoncer" ce qu'elle considère être "des abus dans les contrôles de la Stib". "En rentrant à la maison, j'ai vérifié sur l'application My Mobib et il restait encore 8 minutes pour utiliser le titre de transport", ce qui signifie que ce dernier a bien été bipé à l'entrée du bus, puisque c'est le seul moyen de locomotion utilisé par Corentin.

Comme quasiment tous les jours, ce lundi 3 février, Corentin prend le bus depuis son travail à l'arrêt Degrooff, à Woluwe-Saint-Lambert, pour rentrer chez lui. Peu de temps avant, le trentenaire, porteur d'un handicap léger, recharge sa carte Mobib avec un pass de 10 voyages. Il monte dans le bus, valide son titre de transport à 16h27 exactement (heure inscrite sur le relevé de validation), et se fait contrôler... à 16h27 (selon les informations inscrites sur le procès verbal). Problème: l'agent de la Stib ne détecte pas la présence de tickets valables sur la carte de Corentin... et le verbalise.

Sur une capture d'écran de My Mobib communiquée par Karin, on peut également voir qu'un "Brupass 10 voyages" a bel et bien été acheté le 3 février, jour de la verbalisation de Corentin. "Mon fils est sous le choc, car il avait payé et a quand même été verbalisé de 107€", se désole la mère de famille. "C'est injuste et ce n'est pas normal." "Il est rentré dans le bus en même temps que les agents dans le bus, ils ont contrôlé quelques personnes avant lui", poursuit Karin, qui assure de la bonne volonté de son enfant. Si "certains pointent en vitesse quand ils voient les contrôleurs", elle l'affirme: ce n'est pas le cas de son fils.

Être verbalisé alors que des tickets valables sont achetés et crédités sur la carte Mobib, comment est-ce possible?

La Stib "ne disposant pas tous les éléments" indique ne pouvoir à ce jour répondre précisément à nos questions sur le cas de Karin et Corentin. La société de transport les invite à envoyer une contestaton "en fournissant toutes les informations précises et détaillées sur le déroulement de l’achat des titres et le contrôle". "Nous pourrons examiner ce qu’il s’est passé et voir si une rectification doit avoir lieu ou pas", indique la Stib.

Notre alerteuse, qui a d'ores et déjà lancé une contestation, soupçonne, de son côté, une "lenteur", un délai de quelques minutes qui existerait entre l'achat des titres de transport et leur transfert sur la carte Mobib ou une défaillance du système de contrôle des agents de la société de transport.

Cette seconde option n'est pas totalement exclue par la Stib. Les agents de contrôle utilisent des tablettes de contrôle qui ont besoin d'être connectées et, "comme pour tout système qui utilise une connexion à distance, il peut arriver que cela prenne un peu de temps si la connexion n’est pas stable à un moment, ce qui est l’exception et non pas la règle". Tout cela pourra être vérifié lors de la procédure de contestation.